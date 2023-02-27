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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:49

В Тюмени осудят уральца, по вине которого от контрафактного алкоголя погибли 10 человек

Мужчина организовал поставку более 100 коробок метилового спирта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В январе прошлого года 10 жителей Тюмени отравились насмерть этой «паленкой»

В январе прошлого года 10 жителей Тюмени отравились насмерть этой «паленкой»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тюменской области будут судить жителя Екатеринбурга, по вине которого от контрафактного алкоголя погибли 10 человек. Во время разбирательства выяснилось, что с августа 2021 года по январь 2022 года уралец организовал поставку более 100 коробок алкоголя, в составе которого был метиловый спирт.

- Перевозка алкоголя осуществлялась путем привлечения водителей транспортных средств, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемого, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В январе прошлого года 10 жителей Тюмени отравились насмерть этой «паленкой».

Уголовное дело по статьям «Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции» передано на рассмотрение в суд.