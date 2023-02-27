В Свердловской области за минувшие выходные остановили 238 пьяных водителей

При этом инспекторы ГИБДД выявили больше девяти тысяч нарушений ПДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области за минувшие выходные произошла 21 авария, в которой два человека погибли, еще 29 получили различные травмы. При этом инспекторы ГИБДД выявили больше девяти тысяч нарушений ПДД.

- В том числе зафиксировано 238 фактов управления в нетрезвом состоянии, причем 45 водителей оказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще 26 задержаны пьяными за рулем уже повторно, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Теперь правонарушителей ждет мера наказания в виде лишения права управления от полутора до двух лет и крупный штраф в размере 30 000 рублей. А вот в отношении тех, кто попадается на таком нарушении повторно, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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