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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:18

В Свердловской области за минувшие выходные остановили 238 пьяных водителей

При этом еще 26 человек задержаны нетрезвыми за рулем уже повторно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом инспекторы ГИБДД выявили больше девяти тысяч нарушений ПДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

При этом инспекторы ГИБДД выявили больше девяти тысяч нарушений ПДД. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области за минувшие выходные произошла 21 авария, в которой два человека погибли, еще 29 получили различные травмы. При этом инспекторы ГИБДД выявили больше девяти тысяч нарушений ПДД.

- В том числе зафиксировано 238 фактов управления в нетрезвом состоянии, причем 45 водителей оказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще 26 задержаны пьяными за рулем уже повторно, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Теперь правонарушителей ждет мера наказания в виде лишения права управления от полутора до двух лет и крупный штраф в размере 30 000 рублей. А вот в отношении тех, кто попадается на таком нарушении повторно, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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