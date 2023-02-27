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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:06

В Нижнем Тагиле малыши без присмотра катаются по улицам на мотосанях

На них обратили внимание местные жители
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Детишки быстро освоили покатушки на скорости. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

Детишки быстро освоили покатушки на скорости. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

Жители Нижнего Тагила обратили внимание на малолетних детей, которые без присмотра взрослых гоняют по улицам на мотосанях. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Детишек на мотосанях, которые едут на скорости сами, заметили на улице Газетной. В комментариях тагильчане предположили, что такие сани могут использовать и взрослые, чтобы быстрее добраться на работу.

И все-таки большинство комментаторов высказали беспокойство по поводу того, что дети катались по улице одни на транспорте, который может спровоцировать ДТП.