К вахтовикам на Ямале вышел медвежонок

Белый мишка вышел к людям в поселке вахтовиков. Фото: портал "Ямал 1"

В конце февраля к жителям вахтового поселка на Харасавэйском месторождении на Ямале вышел годовалый белый медвежонок, решивший, что контейнерная площадка станет его новым прибежищем. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

О госте сразу оповестили работников местных организаций, после чего с вахтовиками провели инструктаж о правилах поведения при встрече с диким зверем.

Так, например, запрещено приближаться к маленькому хищнику, тем более кормить его, так как он может попытаться защитить новую территорию. Зверя нужно поймать и доставить в привычную для него среду обитания.