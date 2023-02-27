Заключенные требуют компенсаций от ФСИН. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденные в Свердловской области стали чаще жаловаться на условия содержания под стражей. Судьи рассказывают, что за минувший год в три раза выросло число исков, заключенные требуют компенсаций от ФСИН.

- Судами области в 2022 году было рассмотрено 879 таких дел, а в 2021 году – 284. Почти в половине случаев исковые требования были удовлетворены судами полностью либо частично, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

При этом общая сумма компенсаций в 2022 году составила 4,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что директора института физической культуры УрФУ Евгения Шурманова отказались выпускать из СИЗО под домашний арест. Суд отклонил апелляцию стороны защиты. Известно, что он пробудет под стражей еще до 8 апреля.