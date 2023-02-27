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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:01

В Екатеринбурге семья железнодорожников выиграла в лотерею миллион рублей

Счастливый билет пара купила перед Новым годом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Куда семья потратит такую сумму, пока неизвестно

Куда семья потратит такую сумму, пока неизвестно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге семья железнодорожников выиграла в лотерею один миллион рублей. Известно, что они купили счастливый билет на праздничный 1473-й тираж «Русского лото» перед Новым годом. О том, что им крупно повезло, пара узнала только после праздников.

- Сходила в фирменную точку продаж «Столото», там меня и ошарашили суммой выигрыша! Конечно же, сразу позвонила супругу и спросила у него, сидит он или стоит, - смеется Лариса Седых.

Куда семья потратит такую сумму, пока неизвестно.

- До сих пор находимся под впечатлением. Перед выигрышем не было ни предчувствия, ни знаков. Думаю, что, если человеку суждено выиграть в лотерею, судьба обязательно предоставит ему такой шанс, - добавляет ее супруг Анатолий Слепухин.