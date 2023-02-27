В Екатеринбурге семья железнодорожников выиграла в лотерею миллион рублей

Куда семья потратит такую сумму, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге семья железнодорожников выиграла в лотерею один миллион рублей. Известно, что они купили счастливый билет на праздничный 1473-й тираж «Русского лото» перед Новым годом. О том, что им крупно повезло, пара узнала только после праздников.

- Сходила в фирменную точку продаж «Столото», там меня и ошарашили суммой выигрыша! Конечно же, сразу позвонила супругу и спросила у него, сидит он или стоит, - смеется Лариса Седых.

Куда семья потратит такую сумму, пока неизвестно.

- До сих пор находимся под впечатлением. Перед выигрышем не было ни предчувствия, ни знаков. Думаю, что, если человеку суждено выиграть в лотерею, судьба обязательно предоставит ему такой шанс, - добавляет ее супруг Анатолий Слепухин.