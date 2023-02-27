Россиян попросили не бить в лицо в ответ за оскорбления

Физическую силу в спорах лучше не применять, чтобы остаться на свободе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Леонид Исаев настоятельно просит россиян не отвечать ударами в лицо за словесные оскорбления, так как за это грозит уголовная ответственность по одной из четырех статей УК РФ. Об этом пишет информационный портал NEWS.ru.

За побои нападающему грозит ответственность по уголовным статьям 116 УК РФ «Побои», 115 «Причинение легкого вреда здоровью», 112 «Причинение вреда здоровью средней тяжести» или 111 «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Факт оскорбления может стать смягчающим обстоятельством, однако его сначала нужно будет доказать. Полностью освободиться от ответственности это не поможет. Поэтому от грубой силы стоит отказаться.

- Настоятельно рекомендую сдерживаться и максимально фиксировать противоправные действия обидчика, - заключил Леонид Исаев.