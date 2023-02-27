Директора института физкультуры УрФУ отказались выпускать из СИЗО под домашний арест

Известно, что он пробудет под стражей еще до 8 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора института физической культуры УрФУ Евгения Шурманова отказались выпускать из СИЗО под домашний арест. Суд отклонил апелляцию стороны защиты. Известно, что он пробудет под стражей еще до 8 апреля.

- Заслушав выступления обвиняемого, его защитника, поддержавших доводы жалоб, прокурора, полагавшего постановление законным и обоснованным, суд апелляционной инстанции оставил судебный акт суда первой инстанции без изменений, - сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что Евгения Шурманова задержали на рабочем месте в ФОКе на улице Коминтерна и арестовали в июне прошлого года. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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