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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:21

Жители Екатеринбурга смогут увидеть северное сияние в ночь на 28 февраля

Специалисты рекомендуют выехать за пределы уральской столицы, чтобы разглядеть это явление
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Специалисты рекомендуют выехать за пределы уральской столицы, чтобы разглядеть это явление

Специалисты рекомендуют выехать за пределы уральской столицы, чтобы разглядеть это явление

Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Екатеринбурга смогут увидеть северное сияние в черте города в ночь на 28 февраля. Специалисты рекомендуют выехать за пределы уральской столицы, чтобы лучше разглядеть необычное для нашего региона явление.

- Вечером обещают прояснение погоды. Прогнозируется планетарный К-индекс около 7. При таком показателе можно вести наблюдение, но за чертой города, где небо темнее. Ожидается самая сильная прогнозируемая магнитная буря на месяц вперед, - отметил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, под Екатеринбургом в районе села Мостовское в ночь с 15 на 16 февраля фотограф запечатлел северное сияние.

- Очень редкое явление в наших местах. Доехав до локации, мы застали последние минуты вспышки. Параметры на глаз, а времени подумать над композицией совсем не было, - рассказал Евгений Кудымов на своей странице во «ВКонтакте».

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