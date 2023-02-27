Жители Екатеринбурга смогут увидеть северное сияние в ночь на 28 февраля

Специалисты рекомендуют выехать за пределы уральской столицы, чтобы разглядеть это явление Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Екатеринбурга смогут увидеть северное сияние в черте города в ночь на 28 февраля. Специалисты рекомендуют выехать за пределы уральской столицы, чтобы лучше разглядеть необычное для нашего региона явление.

- Вечером обещают прояснение погоды. Прогнозируется планетарный К-индекс около 7. При таком показателе можно вести наблюдение, но за чертой города, где небо темнее. Ожидается самая сильная прогнозируемая магнитная буря на месяц вперед, - отметил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, под Екатеринбургом в районе села Мостовское в ночь с 15 на 16 февраля фотограф запечатлел северное сияние.

- Очень редкое явление в наших местах. Доехав до локации, мы застали последние минуты вспышки. Параметры на глаз, а времени подумать над композицией совсем не было, - рассказал Евгений Кудымов на своей странице во «ВКонтакте».

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.