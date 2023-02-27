В Екатеринбурге жительница ближнего зарубежья подделала документы, чтобы устроить дочь в школу

В школе подвоха не заметили и приняли документ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жительница ближнего зарубежья подделала документы, чтобы устроить дочь в первый класс МАОУ СОШ № 215 «Созвездие». За поддельные бумаги она заплатила три тысячи рублей.

- В начале апреля 2022 года женщина передала анкетные данные дочери и денежное вознаграждение неизвестному лицу за изготовление подложной отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по месту пребывания на имя своей дочери, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Женщина получила поддельный документ, подтверждающий место пребывания дочери в доме по улице Счастливой, то есть на территориальном участке, закрепленном за школой «Созвездие». При этом мама и ребенок состоят на учете по месту пребывания в доме по улице Ляпустина.

В школе подвоха не заметили и приняли документ. А в июле 2022 года девочка была зачислена в первый класс.

Мировой судья судебного участка № 4 Чкаловского судебного района Екатеринбурга посчитал женщину виновной по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и назначил ей штраф в размере шести тысяч рублей.

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