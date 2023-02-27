В Нижнем Тагиле во время пожара в частном доме погиб мужчина

Фото: группа во «ВКонтакте» «ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО»

В Нижнем Тагиле в коллективном саду «Золотой ключик» утром 25 февраля во время пожара в частном доме-бане погиб мужчина. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

- При разборке сгоревших конструкций обнаружен погибший, мужчина, 1961 года рождения. По предварительным данным мужчина проживал один, - рассказали в ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

По данным МЧС Свердловской области, огонь распространился на площади 36 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать его в 05:39. Еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 06:55. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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