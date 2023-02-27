В Свердловской области простились с ветераном Чечни, погибшим во время СВО

Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация Ивдельского городского округа»

В Свердловской области 27 февраля простились с ветераном Чечни, погибшим во время СВО. Иван Горский будет похоронен в Ивдельском городском округе.

- От имени всех жителей Ивдельского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - сообщается в группе во «ВКонтакте» «Администрация Ивдельского городского округа».

В администрации города отметили, что Иван Горский имел боевые награды.

Напомним, в Ревде 12 февраля простились с 33-летнем участником специальной военной операции Денисом Рыболовлевым. Он погиб во время выполнения боевого задания 19 января. Его похоронили с воинскими почестями на городском кладбище.

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