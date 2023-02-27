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НовостиОбщество27 февраля 2023 9:01

За 2022 год за дискредитацию армии РФ в Свердловской области оштрафовали 124 человека

Дела рассматривались районными судами по всему региону
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
124 человека судами были признаны виновными по 20.3.3 КоАП РФ

124 человека судами были признаны виновными по 20.3.3 КоАП РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год за дискредитацию армии РФ в Свердловской области оштрафовали 124 человека. Дела рассматривались районными судами по всему региону. Об этом сообщил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев на пресс-конференции.

- В прошлом году районными судами области было привлечено к ответственности по 20.3.3 КоАП РФ 124 лица, - рассказал Владимир Дмитриев. - Всем назначен административный штраф, поскольку иной альтернативы за данное правонарушение не предусмотрено.

Также по его данным всего за 2022 года суды региона рассмотрели более 1,3 миллиона дел. В основном это гражданские и административные дела.

Напомним, ранее мы писали, что Ленинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию ВС РФ.

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