124 человека судами были признаны виновными по 20.3.3 КоАП РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год за дискредитацию армии РФ в Свердловской области оштрафовали 124 человека. Дела рассматривались районными судами по всему региону. Об этом сообщил председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев на пресс-конференции.

- В прошлом году районными судами области было привлечено к ответственности по 20.3.3 КоАП РФ 124 лица, - рассказал Владимир Дмитриев. - Всем назначен административный штраф, поскольку иной альтернативы за данное правонарушение не предусмотрено.

Также по его данным всего за 2022 года суды региона рассмотрели более 1,3 миллиона дел. В основном это гражданские и административные дела.

Напомним, ранее мы писали, что Ленинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию ВС РФ.

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