IT-компания заняла седьмое место в рейтинге Forbes Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СКБ Контур» вошел в десятку самых дорогих компаний Рунета. IT-компания заняла седьмое место в рейтинге Forbes. Фирму оценили в 1,8 миллиардов долларов.

Всего в рейтинге 30 компаний. Первую строчку занял «Яндекс», стоимость которого 10,2 миллиарда долларов, последнюю компания Банки.ру, которую оценили в 0,07 миллиардов долларов.

Напомним, ранее мы писали, что на Широкой Речке в Екатеринбурге начнется строительство «уральского Гугла». Так в народе называют IT-кластер Контур-Парк, который будет играть роль одновременно зоны отдыха для горожан и рабочей площадки для IT-специалистов, разрабатывающих новый софт. Разместится он на территории площадью в 16 гектар и будет примыкать к существующим зданиям компании СКБ Контур.

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