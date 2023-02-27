В Екатеринбурге скончался известный тренер по пулевой стрельбе

Фото: группа во «ВКонтакте» СШОР №1

В Екатеринбурге 26 февраля скончался известный тренер по пулевой стрельбе, кандидат в мастера спорта Валерий Симаков. Об этом сообщили в спортивной школе олимпийского резерва №1, в которой он учился, а затем с 1977 по 2017 год работал.

- Валерий Георгиевич большое внимание уделял воспитательной работе с детьми и их родителями, пользовался уважением. Он постоянно находился в курсе всех новинок оружия, оборудования и снаряжения, необходимых стрелку высокой квалификации, - рассказали в группе во «ВКонтакте» СШОР №1.

Также там добавили, что Валерий Симаков долгое время возглавлял бригаду тренеров - преподавателей по пистолетной группе, занимающихся подготовкой спортсменов. Неоднократно на первенствах России, летних Спартакиадах учащихся и молодежи России его спортсмены становились призерами соревнований. Кроме того, некоторые из них входили в состав сборной команды Свердловской области и сборной команды России.

Валерий Симаков был награжден, в том числе почетным знаком Министерства спорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и почетной грамотой Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга.

Прощание с Валерием Симаковым состоится 1 марта 2023 года в Храме Рождества Христова.

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