На ЖБИ произошла коммунальная авария

Специалисты обнаружили повреждение трубопровода теплосетей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На ЖБИ в районе дома на Новгородцевой, 20, вечером 26 февраля произошла коммунальная авария.
- Между домами на Новгородцевой, 19/2 и 21, из колодца побежал кипяток, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
На место выезжала ремонтная бригада Екатеринбургской теплосетевой компании. На время устранения аварии им пришлось отключить подачу горячей воды местным жителям.
- Обнаружили повреждение трубопровода теплосетей с выходом воды на поверхность. Ремонтные бригады оперативно локализовали повреждение, остановив течение воды и немедленно приступили к работам, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЕТК».
В два ночи работы закончились, подача горячей воды возобновилась. Специалисты заменили четыре метра изношенной трубы.
Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.