В Свердловской области на 0,5% снизился уровень безработицы

Среднее время, которое жители Свердловской области тратят на поиск работы, составляет 6,1 месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы составил 3,2%. Такие данные приводят РИА Новости в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы. Согласно опубликованной информации, уровень безработицы в нашем регионе снизился на 0,5% по сравнению с 2021 годом.

Также в представленных аналитиками данных указано, что среднее время, которое жители Свердловской области тратят на поиск работы, составляет 6,1 месяца.

По итогам 2022 года наш регион занял 28 место в рейтинге регионов РФ.

Напомним, что в Свердловской области существенно снизился уровень безработицы, мы писали в июне 2022 года. Тогда на учете в центрах занятости региона стояло 20 331 человек, при том, что еще в начале года работу искали 23 237 уральцев.

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