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НовостиОбщество27 февраля 2023 4:28

В Свердловской области на 0,5% снизился уровень безработицы

По итогам 2022 года наш регион занял 28 место в рейтинге
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Среднее время, которое жители Свердловской области тратят на поиск работы, составляет 6,1 месяца

Среднее время, которое жители Свердловской области тратят на поиск работы, составляет 6,1 месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы составил 3,2%. Такие данные приводят РИА Новости в ежегодном рейтинге регионов России по уровню безработицы. Согласно опубликованной информации, уровень безработицы в нашем регионе снизился на 0,5% по сравнению с 2021 годом.

Также в представленных аналитиками данных указано, что среднее время, которое жители Свердловской области тратят на поиск работы, составляет 6,1 месяца.

По итогам 2022 года наш регион занял 28 место в рейтинге регионов РФ.

Напомним, что в Свердловской области существенно снизился уровень безработицы, мы писали в июне 2022 года. Тогда на учете в центрах занятости региона стояло 20 331 человек, при том, что еще в начале года работу искали 23 237 уральцев.

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