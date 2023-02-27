Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

МФК «Синара» в третий раз стала обладателем Кубка России по мини-футболу. Екатеринбургские футболисты обыграли команду КПРФ со счетом 5:3 в дополнительное время.

- На последней минуте Карпов сделал дубль и спас команду от поражения, а в дополнительное время Григорий Валеев и Сергей Абрамов установили окончательный счет, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

В этом году МФК «Синара» проводила «Финал четырех» Кубка России на правах хозяев. До этого екатеринбуржцы со счетом 4:1 обыграли «Норильский Никель».

Отметим, что ранее «Синара» становилась обладателями трофея в 2007 и 2022 году.

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