На трассе под Нижними Сергами в столкновении двух фур легковушки пострадали три человека

По данным регионального ГИБДД, авария произошла на 246 километре магистрали «Пермь – Екатеринбург» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Нижними Сергами в столкновении двух фур и отечественной легковушки пострадали три человека. По данным регионального ГИБДД, авария произошла на 246 километре магистрали «Пермь – Екатеринбург».

- На автодороге Р-242 произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительной версии, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу, - сообщили в ведомстве.

ФКУ «Уралуправтодор» уточнил, что в районе столкновения организовали реверсивное движение.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге возле станции метро «Чкаловская» водитель иномарки снес забор и вылетел на тротуар. По словам очевидцев, перед этим он столкнулся с другим легковым автомобилем.

- Как я понял, Kia Rio ехала по Щорса со стороны Белинского и на перекрестке с 8 марта влетела сзади Hyundai Accent и улетела на тротуар, - рассказал очевидец группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».