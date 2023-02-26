Определился соперник хоккейного клуба «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина

Клубы набрали по 83 очка и заняли четвертое и пятое места в восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Определился соперник хоккейного клуба «Автомобилист» в первом раунде плей-офф розыгрыша кубка Гагарина. Подопечным Николая Заварухина предстоит сыграть с магнитогорским «Металлургом», который является двукратным обладателем главного трофея КХЛ.

Напомним, что «Автомобилист» в последнем матче чемпионата на выезде обыграл «Сибирь» со счетом 0:2, а вот южноуральцы дома уступили уфимскому «Салавату Юлаеву». В результате клубы набрали по 83 очка и заняли четвертое и пятое места в восточной конференции.

Кстати, в начале сезона главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поставил перед командой весьма непростую задачу: бороться за победу в восточной конференции.

Долгое время «Автомобилисту» удавалось удерживать эту планку, однако череда поражений во второй половине сезона не позволили клубу дотянуться до заветной первой строчки конференции.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.