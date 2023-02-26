В Екатеринбурге завершились поиски 29-летнего пропавшего мужчины

Нашли Максима Торчакова благодаря свидетелю, который позвонил на горячую линию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 29-летнего Максима Торчакова. Мужчина с 22 февраля не выходил на связь с родными и близкими, из-за чего они обратились в отряд «ЛизаАлерт». В итоге молодого человека нашли живым.

- Максим найден, он жив. Нашли его благодаря свидетелю, который позвонил на горячую линию, - сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 26-летнего Михаила Логинова. У парня-альбиноса была насыщенная жизнь, он неплохо зарабатывал и пользовался популярностью среди девушек. 20 января он жаловался друзьям на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день бесследно пропал.

По словам родственников, дома у парня нашли записку: «Вещи можете выкинуть, меня не ищите, паспорт фальшивый, простите».

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