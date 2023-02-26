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НовостиОбщество26 февраля 2023 15:45

В Первоуральске волонтер спас кота, который провалился в приямок жилого дома

О животном, угодившем в беду, рассказали местные жители
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: "Зооспас. Екатеринбург"

Фото: "Зооспас. Екатеринбург"

В Первоуральске волонтер спас кота, который провалился в приямок жилого дома и не мог выбраться самостоятельно. О животном, угодившем в беду, рассказали местные жители. Отогнув край навеса, зооспасатель нашел, где прячется хвостатый.

- Кота не составило труда извлечь на поверхность удочкой с петлей. Он был совсем не дикий, по-видимому сильно замерзший, и без возражений дал посадить себя в переноску, - отметил волонтер Евгений Зенков.

Сразу после спасения усатого появился вопрос, куда его пристроить, и есть ли у него хозяин. По словам добровольца, ему помогли друзья приюта для животных, которые и забрали кота на передержку.