Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным заслуженного врача России Якова Бейкина

По словам главы региона, каждый, кто работал с профессором, запомнил его как талантливого руководителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области выразил соболезнования родным и близким заслуженного врача России Якова Бейкина, который накануне скончался на 74-м году жизни. Долгое время он возглавлял клинико-диагностический центр Екатеринбурга.

- Яков Борисович Бейкин был безгранично предан своему делу, буквально жил своей работой, был новатором и настоящим подвижником, отдавал все свои силы и энергию служению людям. Его детище – Клинико-диагностический центр – по праву считается одной из лучших профильных организаций в России, - отметил Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, каждый, кто работал с профессором, запомнил его как талантливого руководителя, блестящего организатора и чуткого человека.

- Он стремился делать все, чтобы новые диагностические лабораторные технологии находили самое широкое применение в практике здравоохранения, - подытожил губернатор.

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