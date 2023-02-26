Студентов Екатеринбурга приглашают бесплатно посетить домашний матч клуба «Урал»

Первая встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге студентов приглашают бесплатно посетить домашний матч футбольного клуба «Урал», который пройдет уже 27 февраля. В рамках четвертьфинала Кубка России «шмели» в ответной встрече будут принимать «Ростов».

- В понедельник синоптики обещают +1, а наша команда – яркий футбол. Вход для студентов – бесплатный, билеты можно получить в своем учебном заведении или на стадионе, предъявив студенческий билет. Паспорт болельщика для входа на стадион не нужен, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1. «Шмели» первыми открыли счет, уже в первом тайме на четвертой минуте полузащитник Алексндр Селява сыграл рукой в своей штрафной, из-за чего арбитр указал на точку. Алексей Каштанов уверенно реализовал 11-метровый.

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