В Свердловскую область придет шквалистый ветер

Его порывы будут достигать 15 метров в секунду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение, согласно которому регион накроет шквалистым ветром. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

- По данным синоптиков 27 февраля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 15 м/с, сильные осадки в виде снега. Будьте бдительны и осторожны, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область в начале следующей недели вновь придут мощные снегопады, только за сутки высота покрова может превысить 10 сантиметров. Дорожники уже готовятся ликвидировать последствия сильных осадков и планируют вывести на дороги региона 400 единиц техники.

Водителям и пассажирам посоветовали более внимательно соблюдать правила дорожного движения и совершать обдуманные маневры.

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