В Новоуральске мужчина ударил незнакомца ножом из-за просьбы дать зажигалку

Ссора быстро переросла в потасовку и драку Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новоуральске 62-летний местный житель ударил ножом 41-летнего незнакомца, который просил у него зажигалку. Конфликт между мужчинами произошел вечером 24 февраля в супермаркете на улице Ленина. Ссора быстро переросла в потасовку и драку.

Злоумышленник не стал отпираться и во всем признался, а позже рассказал, что пришел в магазин за покупками, и уже на выходе к нему обратился пьяный мужчина с требованием дать ему зажигалку.

- На данную просьбу гражданин стал в ответ высказывать недовольство и оскорблять его в присутствии свидетелей. После удара стеклянной бутылкой по голове оппонент достал перочинный нож и нанес удар в область живота, - рассказали в пресс-группе МУ МВД РФ по ЗАТО Новоуральск .

На обоих участников драки возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», теперь им грозят разные сроки в колонии.

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