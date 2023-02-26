На железнодорожной станции в Екатеринбурге испарился опасный химикат

Фото: уральская транспортная прокуратура

На железнодорожной станции Екатеринбург-сортировочный из поврежденного вагона-контейнера испарился легковоспламеняющийся и токсичный груз метилтрихлорсилан. Инцидент произошел 26 февраля в 05:50 по местному времени. Теперь в нем разбирается транспортная прокуратура.

- В настоящее время вагон отцеплен и направлен на тупиковый путь. На месте происшествия работают представители ЭКОСПАС, работы по устранению неисправности контейнера, явившейся причиной испарения груза, продолжаются, - рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Также в ведомстве отметили, что угрозы для окружающей среды нет.

- Организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка действиям работников железнодорожного транспорта, - добавили в прокуратуре.

Ранее под Екатеринбургом на станции Свердловск-Сортировочный из вагона-контейнера на пути вылилась щелочь.