Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Малышевского ГО

Фото: страница в социальных сетях главы малышевского ГО Марии Рубцовой

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Малышевского городского округа Максим Чечулин, боец состоял в ЧВК. Прощание с ним прошло 24 февраля.

- Максим Чечулин погиб 31 января на территории Артемовска в Донецкой народной республике. У него остались отец, мать, сестра и сын. Выражаю соболезнования родным и близким, - написала на своей странице в социальных сетях глава малышевского ГО Мария Рубцова.

Ранее стало известно, что погиб 44-летний уралец, отправившийся на спецоперацию за мобилизованным сыном. Евгений Сащиков служил водителем в Новоайдарском районе ЛНР. Он погиб 7 февраля в результате прямого попадания ракеты в его боевую машину, сообщили в администрации Сухого Лога.

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