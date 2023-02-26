В Екатеринбурге рецидивист украл с карты пенсионера больше семи тысяч рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали рецидивиста, который украл с банковской карты пенсионера больше семи тысяч рублей. 66-летний пострадавший обратился в дежурную часть и рассказал, что накануне потерял «пластик», а позже обнаружил списание крупной суммы.

- Под подозрение попал 35-летний местный житель, который ранее уже был судим за хранение наркотиков. Подозреваемого доставили в отделение, где он сознался в том, что нашел на улице кредитку пожилого мужчину и решил воспользоваться ею, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за данное преступление составляет шесть лет лишения свободы.

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