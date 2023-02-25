В Екатеринбурге пропал 29-летний мужчина

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге на ЖБИ 22 февраля пропал 29-летний Максим Торчаков. Его разыскивают сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт». К поисковикам обратилась жена пропавшего.

- Был одет в черный пуховик, темно-зеленые штаны, черные сапоги, серую шапку, - сообщается в ориентировке.

Если вы знаете, где может находиться Максим Торчаков, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 26-летнего Михаила Логинова. У парня-альбиноса была насыщенная жизнь, он неплохо зарабатывал и пользовался популярностью среди девушек. 20 января он жаловался друзьям на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день бесследно пропал.

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