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НовостиОбщество25 февраля 2023 14:22

Свердловский Роспотребнадзор за год забраковал 8,9 тонн молочной продукции

Специалистами было исследовано 11 тысяч проб
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Забракованная продукция была изъята из оборота

Забракованная продукция была изъята из оборота

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский Роспотребнадзор за 2022 год забраковал 8,9 тонн молочной продукции. Это 12,9% из почти 70 тонн проверенной, сообщают санврачи.

- Молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области. - Кроме того, в ходе надзорных мероприятий были выявлены, в том числе нарушения условий хранения продукции.

За год специалисты исследовали 11 тысяч проб молочной продукции. Из них 9% было забраковано из-за несоответствия физико-химическим показателям, 7,8% - санитарно-химическим и 7,5% из-за несоответствия микробиологическим показателям. Эта продукция была изъята из оборота.

К организациям, допустившим нарушения, применены меры административного воздействия.

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