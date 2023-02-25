Свердловский Роспотребнадзор за год забраковал 8,9 тонн молочной продукции

Забракованная продукция была изъята из оборота Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский Роспотребнадзор за 2022 год забраковал 8,9 тонн молочной продукции. Это 12,9% из почти 70 тонн проверенной, сообщают санврачи.

- Молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области. - Кроме того, в ходе надзорных мероприятий были выявлены, в том числе нарушения условий хранения продукции.

За год специалисты исследовали 11 тысяч проб молочной продукции. Из них 9% было забраковано из-за несоответствия физико-химическим показателям, 7,8% - санитарно-химическим и 7,5% из-за несоответствия микробиологическим показателям. Эта продукция была изъята из оборота.

К организациям, допустившим нарушения, применены меры административного воздействия.

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