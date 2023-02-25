Появилось видео, как водитель Kia вылетел на тротуар возле метро «Чкаловская»

Фото: предоставлено очевидцами

В ГИБДД рассказали подробности ДТП возле метро «Чкаловская», где водитель Kia вылетел на тротуар. Оказалось, что мужчина потерял сознание.

- Водитель Kia, 1982 года рождения, двигаясь со стороны Степана Разина в сторону 8 Марта по Щорса, во время движения потерял сознание, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Также стало известно, что он столкнулся с двумя автомобилями, а не с одним, как сообщалось ранее.

После ДТП у мужчины диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Кроме того, у него возможно перелом колена. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

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