Татьяна Мерзлякова назвала самые частые вопросы, с которыми к ней обращались после начала СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 18 тысяч обращений пришло свердловскому омбудсмену с начала мобилизации. Об этом уполномоченный по правам человека в регионе рассказала на своей странице во «ВКонтакте». Татьяна Мерзлякова назвала самые частые вопросы, с которыми шли к ней в офис.

- Даже находясь в офисе, мы все знаем про мобилизацию, - написала омбудсмен. - Вопросы довольствия и ипотечных каникул, возвращения многодетных отцов из зоны СВО и региональные выплаты, поиск военнослужащих в зоне спецоперации и медицинская помощь - эти и другие вопросы всегда в поле нашего зрения.

В офис уполномоченного переводились обращения тех, кто звонил на горячую линию по мобилизации 122. Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, как она работает.

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