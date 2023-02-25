Канада ввела санкции против «Уралвагонзавода» и трех депутатов из Свердловской области

В «Уравагонзаводе» утверждают, что санкции не влияют на работу предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Канада ввела санкции против «Уралвагонзавода» и депутатов Государственной думы из Свердловской области Льва Ковпака, Зелимхана Муцоева и Александра Демина. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.

«КП-Екатеринбург» отправила запрос в «Уравагонзавод». В ответ пресс-служба предприятия направила видео производственных процессов.

- Ничего не изменилось, мы работаем, - добавили в пресс-службе «Уравагонзавода».

Напомним, в марте прошлого года «Уралвагонзавод» попал в санкционный список Евросоюза.

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