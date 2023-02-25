В Екатеринбурге из кафе украли кассу, в которой было 80 рублей

Вломившихся в кафе разыскивают полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из кафе на улице Малышева в ночь с 22 на 23 февраля украли кассовый аппарат. Как сообщается в telegram-канале Екатеринбург №1, злоумышленники проникли в заведение, выломав стеклянные двери. В кассе при этом оказалось всего 80 рублей. Полиция проводит проверку.

- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции номер 5 Ленинского района, проводится проверка по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, ранее в Екатеринбурге ограбили один из магазинов сети «Жизньмарт» на улице Челюскинцев. Неизвестные злоумышленники в ночь на 5 января разбили окно, чтобы попасть в торговую точку.

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