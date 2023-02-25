Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 февраля 2023 6:07

В Екатеринбурге задержали участников несогласованной акции

После опроса их отпустили
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
После опроса участников акции отпустили

После опроса участников акции отпустили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24 февраля сотрудники полиции задержали участников несогласованной акции у мемориала жертв политических репрессий «Маска скорби». Об этом рассказали в telegram-канале «Свердловское Молодежное Яблоко».

- В отделе двух наших членов - Александра и Егора - допрашивали отдельно как несовершеннолетних. Остальных допрашивали в основном отделении, - сообщается в telegram-канале. - Помимо нас были задержаны журналист СВЕТа, две девушки-туристки и член партии Яблоко, приехавший с нами.

Также там отмечается, что после опроса всех отпустили без протоколов.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.