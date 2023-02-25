В Екатеринбурге задержали участников несогласованной акции

После опроса участников акции отпустили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24 февраля сотрудники полиции задержали участников несогласованной акции у мемориала жертв политических репрессий «Маска скорби». Об этом рассказали в telegram-канале «Свердловское Молодежное Яблоко».

- В отделе двух наших членов - Александра и Егора - допрашивали отдельно как несовершеннолетних. Остальных допрашивали в основном отделении, - сообщается в telegram-канале. - Помимо нас были задержаны журналист СВЕТа, две девушки-туристки и член партии Яблоко, приехавший с нами.

Также там отмечается, что после опроса всех отпустили без протоколов.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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