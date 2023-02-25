Владимир Путин лишил гражданства уроженку Свердловской области

Президент подписал указ о приеме в гражданство РФ и выходе из гражданства РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин лишил гражданства РФ уроженку Свердловской области. Информация об этом содержится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Он был подписан 24 февраля 2023 года.

Согласно документу, удовлетворено заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Наношкиной (Субботиной) Татьяны Дмитриевны, родившейся 14 июня 1952 года в Свердловской области. Женщине сейчас 70 лет.

Всего удовлетворены заявления о выходе из гражданства РФ четырем людям. В этом же указе приняты в гражданство РФ 34 человека, родившиеся в других странах.

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