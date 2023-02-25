В Нижнем Тагиле 47-летнюю женщину сбила машина на пешеходном переходе

Водитель объяснил госавтоинспекторам, что женщина неожиданно вышла на пешеходный переход Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вечером 24 февраля 47-летнюю женщину сбила машина на пешеходном переходе. ДТП произошло у дома № 2/1 по улице Циолковского. С травмами различной степени тяжести пострадавшую доставили в Демидовскую городскую больницу.

- 35- летний мужчина водитель автомобиля Mazda СХ-5 , следуя по Циолковского со стороны Пархоменко в сторону Серова, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу , - рассказали в отделении по пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Водитель объяснил госавтоинспекторам, что женщина неожиданно вышла на пешеходный переход. Он попытался применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.

В ГИБДД отметили, что мужчина ездит за рулем 16 лет. В течение 2023 года он к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Сейчас за непредоставление преимущества в движении пешеходу ему придется заплатить штраф в размере 1500 рублей.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.