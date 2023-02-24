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НовостиЗвезды24 февраля 2023 17:01

В Екатеринбурге прошел концерт певца Shaman

Масштабное выступление прошло в ККТ «Космос»
Дарья ЧИПУРИНА
Shaman исполнил свои главные хиты

Shaman исполнил свои главные хиты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный певец Shaman дал концерт в Екатеринбурге. Масштабное выступление прошло в киноконцертном зале «Космос» 24 февраля. Артист выступил со своими хитами и даже устроил флешмоб.

В выступление певца вошли такие треки как «Я русский», «Спасибо», «Ты моя», «Встанем» и многие другие. И на этот раз не обошлось без гимна России.

Артист исполнил гимн России

Артист исполнил гимн России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На хите «Улетай» певец вышел в зал к своим поклонникам и спел с ними припев песни. А также под песню «Теряем мы любовь» фанаты поучаствовали в организованном флешмобе. Зрителям выдали горящие сердца, которыми можно было поддержать любимого исполнителя.

Билеты на сегодняшнее выступление были раскуплены задолго до 24 февраля

Билеты на сегодняшнее выступление были раскуплены задолго до 24 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Билеты на сегодняшнее выступление были раскуплены задолго до 24 февраля. До этого Shaman давал концерт 11 декабря, и все билеты также были распроданы за несколько дней до концерта.

Ранее, 21 февраля, певец дал концерт для работников «Сима Ленд». Так артист поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества.

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