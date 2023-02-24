В Екатеринбурге прошел концерт певца Shaman

Shaman исполнил свои главные хиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный певец Shaman дал концерт в Екатеринбурге. Масштабное выступление прошло в киноконцертном зале «Космос» 24 февраля. Артист выступил со своими хитами и даже устроил флешмоб.

В выступление певца вошли такие треки как «Я русский», «Спасибо», «Ты моя», «Встанем» и многие другие. И на этот раз не обошлось без гимна России.

Артист исполнил гимн России Фото: Алексей БУЛАТОВ

На хите «Улетай» певец вышел в зал к своим поклонникам и спел с ними припев песни. А также под песню «Теряем мы любовь» фанаты поучаствовали в организованном флешмобе. Зрителям выдали горящие сердца, которыми можно было поддержать любимого исполнителя.

Билеты на сегодняшнее выступление были раскуплены задолго до 24 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Билеты на сегодняшнее выступление были раскуплены задолго до 24 февраля. До этого Shaman давал концерт 11 декабря, и все билеты также были распроданы за несколько дней до концерта.

Ранее, 21 февраля, певец дал концерт для работников «Сима Ленд». Так артист поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества.

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