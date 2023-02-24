Аферисты смогли обмануть женщину и забрать ее деньги Фото: Даниил ОПАРИН

Лжесотрудники полиции выманили у пенсионерки из Новоуральска 356 тысяч рублей. 69-летняя женщина обратилась за помощью в органы. Об этом рассказали в полиции города.

Накануне пенсионерке позвонили якобы из полиции Москвы. На другом конце провода рассказали, что от ее имени неизвестный мужчина пытался снять все сбережения женщины.

Свердловчанку убедили, что по этому делу уже ведется расследование. Запугиванием мошенникам удалось уверить женщину том, что ей необходимо перевести все свои накопления на «безопасные» счета.

- Осознание того, что с женщиной разговаривает мошенник, пришло потерпевшей только после перевода 356 000 рублей гробовых на неизвестные счета, - сообщили в ГУ МВД по ЗАТО города Новоуральск и поселка Уральский.

Ранее, в Екатеринбурге мошенники выманили у 70-летнего мужчины больше миллиона рублей. Аферисты действовали по схеме «Родственник попал в ДТП». На данный момент сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников.

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