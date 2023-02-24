Мама мальчика обратилась в полицию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новоуральске подросток напал на 12-летнего онкобольного мальчика. Инцидент произошел вечером 23 февраля на улице Фрунзе. Об этом сообщает портал Е1.

Мальчик выходил из магазина, когда в него кинули сырым яйцом. Агрессию проявил подросток, находящийся в компании друзей. Когда 12-летний ребенок спросил зачем его обижают, ребята поговорили и разошлись. Однако некоторое время спустя подростки догнали и избили мальчика.

- Сын поставил блоки, удары по голове прошли по касательной. Трещин в черепе нет - были в травмпункте. Но ссадины и ушибы на лице есть, - рассказала мама пострадавшего ребенка.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых, после произошедшего родительница обратилась в полицию. Семью посетил инспектор по делам несовершеннолетних.

- Проводится проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение, - добавил Валерий Горелых.

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