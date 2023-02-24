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НовостиОбщество24 февраля 2023 15:52

В Екатеринбурге полицейские раскрыли квартирную кражу

18-летний свердловчанин похитил телефон из чужого жилища
Дарья ЧИПУРИНА
На 18-летнего екатеринбуржца завели уголовное дело

На 18-летнего екатеринбуржца завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские раскрыли квартирную кражу. Накануне у свердловчанина из квартиры пропал телефон. За помощью он обратился в органы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские прибыли на место кражи в дом на Профсоюзной. Там они изъяли следы обуви преступника. Были организованы поиски.

- В дальнейшем, реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении устройства из квартиры и задержали, - рассказали в полиции.

Преступником оказался ранее не судимый 18-летний екатеринбуржец. Парень признался в содеянном. Он рассказал, что телефон украл для того, чтобы перепродать его.

На данный момент полицейские ищут перекупщика. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража». Ведется расследование.

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