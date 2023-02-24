В Арамиле иномарка наехала на 10-летнего мальчика

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Арамиле произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. На улице Первого Мая водитель на Renault Mеgane наехал на мальчика. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Днем 24 февраля 31-летний водитель двигался со стороны улицы Карла Маркса, когда под его колесами оказался ребенок. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП 10-летний мальчик-пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован бригадой скорой помощи в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, - сообщили в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы выяснили, что водитель иномарки имеет 12-летний стаж вождения. К административной ответственности мужчина привлекался два раза. Водителя проверили на трезвость, опьянения не было. Информация об аварии передана в подразделение по делам несовершеннолетних.

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