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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 13:38

В Свердловской области женщина попала под грузовой поезд

Инцидент произошел на пятом километре перегона Углежжение – Филькино
Дарья ЧИПУРИНА
Погибшая переходила пути в неположенном месте

Погибшая переходила пути в неположенном месте

Фото: Мария АНАНОВА

В Свердловской области под грузовой поезд попала женщина. Инцидент произошел днем 24 февраля на пятом километре перегона Углежжение – Филькино. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Женщина переходила пути в неположенном месте, когда на нее наехал поезд. Машинист попытался остановиться, но это не получилось сделать. Во время столкновения свердловчанка получила сильные травмы. Она скончалась по пути в больницу.

На данный момент транспортный Следственный комитет проводит проверку. Сотрудники СК пытаются установить обстоятельства произошедшего ЧП.

- Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия, - сообщили в МСУТ СКР.

Ранее, в январе, под Белоярским мужчина погиб под колесами поезда. По данным транспортной прокуратуры, причиной происшествия могло стать то, что уралец переходил пути в неположенном месте.

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