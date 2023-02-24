Ордена передали родственникам погибших. Фото: газета «Народное слово»

Четверых свердловских бойцов посмертно наградили орденами Мужества. Их получили родственники героев из Богдановича. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Награды вручили близким Виктора Тимошенко, Валентины Меляхматовой, Сергея Бабошина и Андрея Ряпосова. Ордена передал глава округа Олег Нейфельд и военный комиссар Александр Шнюков.

- Память воинов-земляков, которые не вернулись домой, почтили минутой молчания, - сообщили в администрации.

Помимо этого, награды передали и активистам. Они вносили вклад в патриотическое воспитание и оказывали помощь.

Поздравили защитников Отечества председатель Думы городского округа Юрий Гринберг и председатель Богдановичской территориальной избирательной комиссии Елена Собянина. Они выступили с речью.

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