23 февраля прошел чемпионат по поеданию пиццы. Фото: ТРЦ «Карнавал»

В Екатеринбурге прошел чемпионат по поеданию пиццы на скорость. Мероприятие прошло 23 февраля в ТЦ «Карнавал». Соревнования были приурочены к празднованию Дня защитника Отечества.

- Лучшее время на одном из этапов конкурса показал участник №1 – две минуты 11 секунд потребовалось Геннадию, чтобы съесть пять кусков пиццы. Победителем соревнования стал Алексей, который съел в общей сложности 11 кусков пиццы быстрее всех, - рассказали организаторы чемпионата.

По словам победителя, к соревнованиям он никак не готовился. Победа стала для него приятным удивлением.

Призеры получили в качестве подарков карты с депозитом, который они могут потратить в торгово-развлекательном центре в течении года. Также свердловчан поздравили с праздником выступлением уральского шоу-балета «Феномен-А» и солистки ансамбля песни и пляски ЦВО Светланы Котовой.

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