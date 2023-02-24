В Екатеринбурге школьников заставили учиться в выходной день

Дети вынуждены учиться в выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из екатеринбургских школ ученики не отдыхают в выходные. Школьникам задали много домашнего задания и обучали дистанционно. Все работы они должны выполнить до вечера 25 февраля. Об этом рассказали родители детей порталу Е1.

В одной из школ Екатеринбурга решили провести уроки, несмотря на выходной день. Так, ученики 121-й школы в субботу, 25 февраля, будут учиться дистанционно, об этом E1.RU рассказали несколько родителей. Задания для детей учителя разместили в электронном дневнике.

- Причем кипеж подняли в пятом классе, после звонка в департамент у всех пятых классов убрали домашнее задание, а в шестых классах оно все еще висит. Просто непонятно, почему дети должны учиться за праздничный день, - поделилась мама одной из учениц.

По словам родителей школьников, домашнее задание задали только ученикам четвертых, пятых, шестых классов. В других школах дети отдыхают до понедельника.

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