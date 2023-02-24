В Екатеринбурге руководитель теплоснабжающей компании отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей

Мошенники выманили у мужчины больше миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге один из руководителей теплоснабжающей компании попался на уловку мошенников. Им он отдал 1,2 миллиона рублей. Аферисты действовали по схеме «Родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

70-летний мужчина обратился в полицию после того, как понял, что его обманули. У него выманили деньги, убедив свердловчанина в том, что его внучка стала виновницей ДТП.

- Растерявшегося заявителя переключили на женщину, которая представилась следователем. Лжесиловик для непривлечения его родственницы к уголовной ответственности потребовала за «решение» вопроса передать родителям пострадавшей 900 тысяч рублей, - сообщили в УМВД.

Мужчина взял из сейфа имеющиеся у него 420 тысяч и поехал передавать их «курьеру». После этого со свердловчанином снова связались и попросили еще 800 тысяч рублей. Испугавшись мужчина передал и их.

Однако, когда у уральца попросили еще три миллиона, он понял, что стал жертвой мошенников. На данный момент сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленников.

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