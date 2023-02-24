На ЕКАДе произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей

На месте работают сотрудники ГИБДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ЕКАДе столкнулись три автомобиля. На 25 километре автодороги произошла авария с участием манипулятора, DAF и ГАЗон. Из-за ДТП образовались крупные пробки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

- Движение на данном участке временно ограничено, автоинспекторы направляют автомобилистов в объезд через Березовский тракт, - рассказали в ГИБДД.

Из-за ДТП образовались крупные пробки. Фото: ГИБДД Свердловской области

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют обстоятельства ДТП. Водителя автомобиля ГАЗон увезли в ЦГБ Березовского для осмотра медиками.

Ранее под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП. Погибли два человека. Пассажир 62 лет на переднем сидении скончался на месте ЧП, до прибытия скорой помощи. Водитель KIA Ceed скончался в реанимации Камышловской центральной районной больницы. Машина врезалась в опору линии ЛЭП.

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