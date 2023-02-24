Сок с плесенью пила полуторагодовалая девочка. Фото: telеgram-канал «Zloy_ekb Екатеринбург»

Екатеринбуржцы нашли в купленном детском соке плесень. Продуктом отравился ребенок. Информация об этом появилась в telеgram-канале «Zloy_ekb Екатеринбург».

Мама девочки рассказала, что сок они купили в магазине на улице Космонавтов. На бутылке срок изготовления и хранения соответствует. То, что с продуктом сто-то не так, семья поняла спустя несколько часов, когда маленькой девочке стало плохо.

- Ребенку полтора года, я представляю, как у нее теперь болит живот, напоили плесенью. Даже не плесень уже, а гриб целый, - поделилась мама пострадавшей девочки.

Плесень родители не заметили сразу, поскольку бутылка с соком не прозрачная. Екатеринбуржцы планируют делать экспертизу, чтобы узнать об опасности содержимого бутылки.

Ранее в Свердловской области нашли котлеты с плесенью. Их проверили в лаборатории Россельхознадзора. Были приняты меры, чтобы полуфабрикаты не оказались на прилавках магазинов.

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